Eşine verdiği sözü tam 48 yıl sonra yerine getirdi

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Maden köyünde yaşayan Reyhan ile Enver Gökay çifti, 48 yıl önce yapamadıkları düğünü gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Eşine verdiği sözü tam 48 yıl sonra yerine getirdi

72 yaşındaki emekli gurbetçi Enver Gökay ile 62 yaşındaki Reyhan Gökay çifti, memleketi Ayancık ilçesine bağlı Maden köyünde, köy düğünü organize ettiler.

Eşi Reyhan Gökay ile 24 yaşında dünya evine giren ancak o dönemde maddi imkânsızlıklardan dolayı düğün yapamayan Enver Gökay, eşine bir gün davullu zurnalı düğün yapacağını söyleyerek söz verdi.

Tam 48 yıl sonra bu sözünü yerine getiren Enver Gökay, organize edilen düğünde büyük mutluluk yaşadı.

48 yıllık evli olan Gökay çifti, köydeki akraba ve yakınlarına düğün yapacaklarını duyurarak düğüne davet etti.

Düğünden bir gün önce kına organizasyonu da gerçekleştiren çift, 48 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek büyük mutluluk yaşadı. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan çifte yakınları da eşlik etti.

aw942159-01.jpg

aw942159-02.jpg

aw942159-03.jpg

aw942159-04.jpg

aw942159-05.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Uçaklardaki Business sınıfından daha konforlu. Bilet fiyatına çok şaşıracaksınız. 3 katlı limuzin otobüs hizmete girdi Teknoloji - Otomotiv
Uçaklardaki Business sınıfından daha konforlu. Bilet fiyatına çok şaşıracaksınız. 3 katlı limuzin otobüs hizmete girdi
Kemer’de orman yangını paniği. Alevler karayoluna yaklaştı Güncel
Kemer’de orman yangını paniği. Alevler karayoluna yaklaştı
Yunanistan’a yardım için gönderilen Türk uçakları 138 sorti yaptı Dünya
Yunanistan’a yardım için gönderilen Türk uçakları 138 sorti yaptı
Mali’de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı Dünya
Mali’de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı
Tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti Güncel
Tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti
Cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Güncel
Cenaze yolunda kaza: 9 yaralı
Kerem Aktürkoğlu resti çekti Spor
Kerem Aktürkoğlu resti çekti