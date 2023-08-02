Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi

Olay, Burdur'daki Halk Pazarı Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa K. isimli şoför, 15 DJ 294 plakalı çalışır vaziyetteki otomobilindeyken, kız arkadaşının boşanma aşamasında olduğu kocasının saldırısına uğradı.

Panik yapan şoför Mustafa K., gaza bastı ve önce park halindeki 15 DB 696 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa K. yola çıkarak karşı yönden gelen 15 DF 015 plakalı araca arkadan çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mustafa K., kendisine saldıran kocadan davacı oldu. Boşanma sürecindeki çift ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.