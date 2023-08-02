Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi

Burdur’da yaşanan bir trafik kazasının perde arkasından kıskançlık çıktı. Boşanma sürecinde olduğu eşini başka bir erkekle otomobilde görünce çılgına dönen koca, otomobilin şoförüne saldırmaya kalktı. Şoförün panikle gaza basması sonucu 3 araç birbirine girdi.

KAYNAK: İHA
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi

Olay, Burdur'daki Halk Pazarı Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa K. isimli şoför, 15 DJ 294 plakalı çalışır vaziyetteki otomobilindeyken, kız arkadaşının boşanma aşamasında olduğu kocasının saldırısına uğradı.

Panik yapan şoför Mustafa K., gaza bastı ve önce park halindeki 15 DB 696 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa K. yola çıkarak karşı yönden gelen 15 DF 015 plakalı araca arkadan çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mustafa K., kendisine saldıran kocadan davacı oldu. Boşanma sürecindeki çift ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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