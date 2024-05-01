“3Y” unutuldu, Taksim yasaklandı…

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.

İşçi ve emekçiler ile emekli olup hala benim gibi çalışmak zorunda kalan herkesin İşçi ve Emekçi bayramını kutluyorum.

İlk kez 1 Mayıs 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde 8 saatlik iş günü için Parlamento Evi'ne bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma istemiyle iş bıraktılar.

14 Temmuz1889'da 2. Enternasyonal'de Fransız işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs’ın tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Osmanlı devletinde tarihsel gelişim şöyle oldu.

1909’da 1 Mayıs ilk kez İzmir'de kutlandı.

1911’de Selanik'ti tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs’ı gösteri düzenleyerek kutladılar.

İstanbul'da ilk kez 1912 yılında 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

Türkiye'mizde ilk kez cumhuriyetin ilanından önce 1 Mayıs 1923'te resmî olarak kutlanmaya başlandı.

1923’te 1 Mayıs günü yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi.

1935’te 1 Mayıs'a "Bahar Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi.

1976’da geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim'de DİSK tarafından yapıldı.

1977’da Taksim meydanında yaşandı ve silahla ya da izdiham sonucu 34 kişi hayatını kaybetti ve tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçti.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e “Darbe yapılacak” diye rapor edince, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun re'sen emekliye sevk edildi.

1978'de yüz binlerce kişi tarafından 1 Mayıs Taksim’de kutlandı.

1979'da Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul'da miting yapılmasına izin vermedi, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Buna rağmen İstanbul sokaklarında binlere ulaşan rakamlarla korsan 1 Mayıs kutlamaları yapıldı.

1980'de 1 Mayıs kutlaması ancak Mersin'de yapılabildi.

12 Eylül 1980’de darbeci Kenan Evren 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı ve "Bahar ve Çiçek Bayramı" adını verdi ve resmi tatil günü olmaktan çıkardı.

1996'da Taksim yasaklı olduğu için Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Eylemin ilk dakikalarında polisin silahsız göstericilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

O günlerde Star TV Ankara temsilcisiydim ve Kadıköy'deki mitingi canlı yayınladık.

Bir sivil polisin göstericiler tarafından oldukça şiddetli bir şekilde dövülmesini başka polislerin ise eğlenerek seyretmesi canlı yayında görülünce çok büyük tepki oluştu.

AKP dönemine gelince;

2006 ve 2007’de Kadıköy’de olaysız kutlandı.

Nisan 2008’de 1 Mayıs'a "Emek ve Dayanışma Günü" adı verildi ve Taksim yasaklandı. DİSK binası önündeki olaylarda CHP milletvekili Mehmet Ali Özpolat, sıkılan biber gazı nedeniyle kalp spazmı geçirdi.

Okmeydanı'nda Burhan Gül isimli 19 yaşında bir genç, başından plastik mermiyle vurularak yaralandı.

Nisan 2009’da 1 Mayıs tekrar resmi tatil oldu ama Taksim'de kutlanmasına izin verilmedi.

2011 ve 2012’de Taksim'de olaysız kutlandı.

2013’ten bugüne kadar Taksim yasak.

Yasaklar, Yolsuzluklar, Yoksulluk olmak üzere “3Y” vaadi ile 2002’de iktidar olan AKP bu ilkelerini unuttu.

Taksim demir parmaklarla koruma altına alınıp bir yıl daha yasaklandı.