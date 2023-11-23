Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Ankara'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürmek ve eşinin ilk evliliğinden olan kızını da yaralamaktan yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse indirdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil Bengü (65) ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlattı. Müşteki avukatı duruşmanın kapalı görülmesini ve basın mensuplarının salondan çıkartılmasını talep ederken, mahkeme heyeti talebi reddetti. Ardından son savunması için söz alan sanık Bengü, M.B'ye yönelik suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, kendisine saldırmadığını iddia etti.

“BIÇAKLA ÜSTÜME YÜRÜMESEYDİ BUNLAR OLMAYACAKTI”

Bengü, eşini sevdiğini, aralarında başka hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "2012 yılından beri M.B. ve Bahar'ın hesabına sürekli para gönderiyordum. Bunların hepsini yazılı olarak belirttim. Pişmanım. Rahmetlinin üstüme bıçakla gelmesi suç değil mi? Bıçakla üstüme yürümeseydi bunlar olmayacaktı. Atalarımızın bir sözü var, 'Ölende mi öldürende mi suç?' diye. Yaşananlardan dolayı pişmanım, adaletinize sığınıyorum” dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bengü'ye ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse indirdi. Ayrıca mahkeme, sanığın M.B'ye yönelik eylemlerini ‘öldürme teşebbüsü’ olarak değerlendirmeyerek, sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘hakaret’ suçundan ise 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Halil Bengü, 11 Kasım 2022 tarihinde Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Bahar Bengü (51) ile tartışmıştı. Büyüyen tartışmada Halil Bengü, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürerek, evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi (25) de yaralamıştı. Bengü, daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar vermişti. Gözaltına alınan Halil Bengü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklanmıştı.