Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Ankara’da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi.

KAYNAK: DHA
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Ankara'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürmek ve eşinin ilk evliliğinden olan kızını da yaralamaktan yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse indirdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil Bengü (65) ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlattı. Müşteki avukatı duruşmanın kapalı görülmesini ve basın mensuplarının salondan çıkartılmasını talep ederken, mahkeme heyeti talebi reddetti. Ardından son savunması için söz alan sanık Bengü, M.B'ye yönelik suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, kendisine saldırmadığını iddia etti.

klhuij.jpg

“BIÇAKLA ÜSTÜME YÜRÜMESEYDİ BUNLAR OLMAYACAKTI”

Bengü, eşini sevdiğini, aralarında başka hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "2012 yılından beri M.B. ve Bahar'ın hesabına sürekli para gönderiyordum. Bunların hepsini yazılı olarak belirttim. Pişmanım. Rahmetlinin üstüme bıçakla gelmesi suç değil mi? Bıçakla üstüme yürümeseydi bunlar olmayacaktı. Atalarımızın bir sözü var, 'Ölende mi öldürende mi suç?' diye. Yaşananlardan dolayı pişmanım, adaletinize sığınıyorum” dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bengü'ye ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse indirdi. Ayrıca mahkeme, sanığın M.B'ye yönelik eylemlerini ‘öldürme teşebbüsü’ olarak değerlendirmeyerek, sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘hakaret’ suçundan ise 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Halil Bengü, 11 Kasım 2022 tarihinde Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Bahar Bengü (51) ile tartışmıştı. Büyüyen tartışmada Halil Bengü, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürerek, evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi (25) de yaralamıştı. Bengü, daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar vermişti. Gözaltına alınan Halil Bengü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklanmıştı.

Öne Çıkanlar
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Son Haberler
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması Magazin
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu Spor
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi Gündem
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı Gündem
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı Gündem
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı Gündem
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı