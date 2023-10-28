Eşini boğarak öldürdü, kayıp diye canlı yayına çıktı

Konya’da 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ın katili, televizyon yayına katılan kocası çıktı.

KAYNAK: DHA
Eşini boğarak öldürdü, kayıp diye canlı yayına çıktı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç’ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

AYLARDIR KAYIPTI

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuş, aylardır yapılan çalışmalara rağmen izine rastlanmamıştı.

KATİL KOCA CANLI YAYINA ÇIKTI

Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğüne götürülen koca Kılıç sorgusunda: “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesi’ne sağlık kontrolü için götürülen katil koca, basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.

Polis ekipleri, Tayfur Kılıç’ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

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