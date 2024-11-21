Eşini çekiçle yaralayan koca yeniden gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Eşini çekiçle yaralayan koca yeniden gözaltına alındı

Bursa İnegöl'de eşini çekiçle ağır yaralayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan adam, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sularında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. 40 yaşındaki Cüneyt İ. işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve dönen eşini gören 38 yaşındaki Sümeyra İ. neden eve geldiğini sordu. Bu duruma kızan öfkeli koca Cüneyt İ.elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca vurdu.

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Ağır yaralanan kadın olay yerine yönlendirien ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar olduğu belirlenen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

Cüneyt İ.'nin ise verdiği ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Cüneyt İ. Yarın tekrar adliyeye sevk edilecek.

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