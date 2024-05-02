Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı
Samsun’da yaşayan Ahmet A.’nın eşini hem yengesi hem de yakın arkadaşıyla aldattığı ortaya çıktı. Olay mahkemeye taşınınca Ahmet A.’nın 326 günde yaptığı 828 telefon görüşmesi tek tek tespit edildi. Mahkeme, Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Samsun’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılından bu yana evli olduğu eşinin kendisini hem yengesi hem de yakın arkadaşıyla aldattığını öne sürerek dava açtı. Davada, Ahmet A.’nın 326 günde telefonda yaptığı 828 görüşme tespit edildi.

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Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024’te görülen duruşmada, Ayşe A.’yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.’nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.’nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.’ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

ekran-goruntusu-2024-05-02-134551.png‘PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ’

Ayşe A.’nın avukatı Arslan Bolat, “Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun, mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler. Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır. Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik. Ardından da eşi ve diğer kadın arasında bir yılda 828 defa yapılan telefon görüşmesi, bu görüşmelerin de gecelerce ve saatler boyu sürdüğünü öğrendik. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılarak dosyaya eklenmesini istedik” dedi.

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