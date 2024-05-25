Eşini uyurken öldüren şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşini uyurken öldüren şüpheli tutuklandı

Erzurum’da gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli’yi (73) sabah uyurken silahla vurarak öldüren Halil Ciğerli (71), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana gelen olayda, Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu öne sürülen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartışma yaşadıktan sonra uyudu.

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EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Sabah Halil Ciğerli, evdeki silahını alıp eşinin uyuduğu odaya girdi. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, daha sonra dışarı çıktı. Ciğerli, yaşanan olay sonrası polisi arayıp eşini öldürdüğünü ifade ederek teslim olmak istediğini ifade etti. Adrese intikal eden polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, olay yerinde gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemesinden sonra Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

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Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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