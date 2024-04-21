Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı

Kaynak: DHA
Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı
14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Yılmaz D. iki çocuğu ve eşini bıçakla rehin aldı. Firari hükümlü, bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesiyle yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin evine geldiği gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etikisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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