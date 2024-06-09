Eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan kadın hastanede öldü

Dokurcun Mahallesinde yaşanan olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D. Adlı vatandaş bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Durumun 112 ekiplerine ihbar edilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şirin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastane işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, Çaylar Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.