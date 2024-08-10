Eşinin akrabalarına bunu yapan yandı. Yargıtay kusurlu saydı

Ankara'da yaşayan bir kadının eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini ve kumar alışkanlığı edindiğini belirterek boşanma ve tazminat talebinde bulundu.

Karşı dava açan koca ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Koca, eşinin kendisine sevgi ve saygı göstermediğini, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmediğini, akrabalarıyla görüşmediğini ve kendisini aşağıladığını öne sürerek boşanma ve tazminat talebinde bulundu.

KADIN KUSURLU BULUNDU

Ankara 7. Aile Mahkemesi, deliller ve tanık beyanları doğrultusunda, kocasının kardeşi ve akrabalarıyla görüşmek istemeyen, karşılaştıklarında onlara kötü davranan, ev işlerine ilgisiz kalan ve çocuklara kahvaltı hazırlamayan kadını az kusurlu buldu.

Mahkeme, kumar oynamayı alışkanlık haline getiren ve evliliği ekonomik açıdan zor duruma düşüren kocayı ise ağır kusurlu olarak değerlendirdi.

Sonuç olarak, tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, az kusurlu bulunan kadına maddi ve manevi toplam 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

İSTİNAF EŞİT KUSURLU BULDU

Yerel mahkemenin kararına itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, eşlerin kusur oranlarının eşit olduğunu belirleyerek boşanma kararını onadı, ancak kadına verilen maddi ve manevi tazminatları iptal etti.

Davacı kadın, kusur belirlemesi konusunda istinaf kararını temyiz etti.

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesinde istinaf kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirleyerek kararı oy birliğiyle onadı.

Yargıtay’ın kararında, verilen kararın dava şartları, yargılama ve ispat kuralları ile gerekçelere uygun olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 370. maddesi uyarınca temyiz talebinin reddine karar verildiği bildirildi.