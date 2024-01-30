Eşinin doğum gününü kutlamak istemişti köprüde yazan yazıyı görünce şaştı kaldı. 'Yanlış oldu ya'

Eşine romantik bir doğum günü yaşatmak isteyen bir adam, organizasyon şirketiyle anlaştı ve bir gece boğazda o geceye özel yazı yansıtılmasını istedi.

Yapılan organizasyonda yaşanan bir problem iki tarafı da şoke etti.

Organizasyon şirketinin durumu yanlış anlaması üzerine plan tepetaklak olmuş oldu.

Doğum günü sürprizini evlilik teklifi olarak anlayan organizasyon firması köprüye "İyi ki doğdun" yerine "Benimle evlenir misin?" yazdı.

"BİZ EVLİYİZ"

Yazıyı gören çift neye uğradığını şaşırarak gülmeye başladı.

Yazının yansıması sonrası kadın gülerken adam donakaldı. Doğum günü sürprizinin ters gitmesi üzerine adam, "Yanlış oldu, bizim evlilik değil doğum günü. Biz evliyiz zaten" ifadelerini kullandı.