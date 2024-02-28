Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar eden kadın ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde oturan 53 yaşındaki Leyla Demir isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak, kocasının kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini öldüreceğini söyleyerek yardım talep etti.

EŞİYLE TARTIŞMIŞLAR

İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı ikamete gitti. Demir'in kocasının ekiplere tartışma yaşadıklarını ve karısının evden gittiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınında bulunan Sakarya Nehri'nin kıyısında buldu.

Kayıplara karışan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları, günler boyunca Sakarya Nehri’nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yaptı. Devam eden çalışmalar sonucunda Demir’in cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu yerin yaklaşık 17 kilometre uzaklığındaki bir taş ocağı mevkiinde bulundu.

Nehirden çıkarılan Demir’in cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin bitmesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Diğer yandan, cansız bedeni nehirde bulunan talihsiz kadının ihbarı sonrasında gözaltına alınan kocası ise ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.