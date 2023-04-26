Eşinin vefatıyla yıkılmıştı. Elif Karlı'dan yürek burkan paylaşım

Şarkıcı Elif Karlı'nın 1993 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Cengiz Karlı, altı aydır Tokat cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu.

Sağlık problemleri yaşayan ve kalp krizi geçiren Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında 57 yaşında hayata veda etti.

Eşinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Elif Karlı, duygusal bir paylaşımda bulundu.

30 yıllık eşini kaybeden Elif Karlı, paylaşımına düştüğü not yürekleri sızlattı.

Siyah beyaz bir karesini yayınlayan şarkıcı, altına şu notu düştü:

"Bugün mutfakta yemek yapmaya dalmışım. Onlar pişerken dizi seyrettim. Yani dalmışım iyice demek. Evde yemek kokusu olunca bu saatte. Sanki Cengiz gelecekmiş gibi derin bir his oluştu. Onun bu alemde artık olmayışı, hiç gelmeyecek olması gerçeği o kadar kötü bir his ki. Sanki yaşıyormuş gibiydi yahu! Ah Karlı'm, sesin kulağımda. 'Vay vay vay benim güzel karım yine neler yaptın'. Çocuklarımla bir masada olacağız yine."



