Eşinin yanında toprağa verilecek. Dünyanın ilk 'Miss Universe'de ülkemizi temsil etmişti

Türkiye’nin en önemli güzellik yarışmalarından, 1952 Türkiye Güzeli yarışmasında birincilik elde eden ve ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı yakalayan Gelengül Tayfuroğlu yaşamını yitirdi.

Patronlar Dünyası'ndan Meltem Günay'ın haberine göre; İlk kez 1952 yılında Los Angeles’ın Long Beach sahilinde düzenlenen Miss Universe’de dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan Tayfuroğlu, o dönemde bir çok yeniliğe imza atarak yarışmaya dahil olmuştu. Tayfuroğlu, sade güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve o dönem Türk kadınının gücünü bir kez daha göstermişti.

Life Dergisi yarışmaya katılan güzellerin fotoğraflarını çekmişti. Gelengül Tayfuroğlu da o fotoğraflarda yer almış, farklı ülkelerin güzelleriyle objektiflere poz vermişti.

ÜNLÜ YAPIMCI İLE EVLENDİ

Gelengül Tayfuroğlu, yarışma sonrasında ise dönemin ünlü film yapımcısı Hürrem Erman ile evlendi. Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Orhan Aksoy gibi ünlü yönetmenlere çalışan Erman, film ithalatçılığıyla bir çok yabancı filmin Türkiye’ye gelmesini sağlayan isim olmuştu. 1990 yılında 9. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Onur Ödülü ile şereflendirildi. Hürrem Erman, 8 Mart 2003'te kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Naaşı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Tayfuroğlu’nun cenazesi bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası eşinin yanında toprağa verilecek.