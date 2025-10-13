Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrailli rehinelerin serbest bırakılması 13 Ekim 2025 saat 08:00'de Netzarım Koridoru'ndan başladı.

Hamas önce 7, ardından ise 13 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.srail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1718'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı.

Gazze'deki İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler serbest bırakıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.

Hamas, saat 08:00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise esirlerin İsrail’e ulaşmalarının ardından sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Ainav'ın telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dediği aktarıldı.

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail'in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 1968 Filistinli esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde yer alan Ketziot Hapishanesindeki Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında ilk etapta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Hapishanesinden 96 Filistinlinin gün içinde salıverildiği hatırlatıldı.

İkinci etapta ise 154 müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan olacak şekilde 1872 Filistinlinin serbest kaldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Ketziot Hapishanesinden 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a nakledildikleri belirtilen haberde, Filistinlilerin Han Yunus'ta büyük kalabalıklar tarafından karşılandığı kaydedildi. Filistinli esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.

Buna ek olarak, Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında sınır dışı edilmek üzere salıverdiği 154 Filistinlinin, esirlerin serbest bırakılma işlemleriyle ilgili prosedürlerin tamamlanması için Mısır'a gönderildiğini bildirmişti.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise özgürlüklerine kavuşacak Filistinli mahkumları karşılama hazırlıklarında 7 binden fazla kişinin görev aldığı, İsrail hapishanelerinde uzun süre kalan Filistinli mahkumlara sağlık ve diğer bazı hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'ndeki hasta bir mahkumu almak için ekip gönderdikleri aktarıldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında serbest bırakacağı müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı

Öte yandan, İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı.

Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu. Kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı.

Uyarılarda, "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın" tehdidinde bulunuldu. İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı.

Ofer Cezaevi’nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

KASSAM TUGAYLARI: ATEŞKES VE ESİR TAKASI FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİNIN SONUCU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ettiği 4 İsrailli esirin cesedini aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin daha Kızılhaç heyetine teslim edildiği, İsrail ordusunun cesetleri Kızılhaç ekiplerinden aldığı belirtildi.

Esirlerin cesetlerinin İsrail'e götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik tespiti için İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezine nakledilecekleri aktarıldı.

Kimlik tespiti yapıldıktan sonra bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

HAMAS: İSRAİL HAPISHANELERINDEKI FILISTINLILERIN SERBEST BIRAKILMASI ULUSAL VE TARiHİ BİR BAŞARI



Hamas, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hapishanesinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Esirlerin özgürlüğe kavuşması, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"Özgürlerin Tufanı" operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin, toprakların ve ulusal hakların korunmasının özgürlüğe ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.

Hamas, serbest bırakılan esirlerin maruz kaldığı "iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkenceleri" de ifşa ettiklerini belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, esirlerin özgürlüğünün, toprakların ve kutsal mekanların tamamının kurtuluşuna giden sürecin önemli bir durağı olduğu kaydedildi.

⁠GAZZE'DE ATEŞKES VE ESIR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.