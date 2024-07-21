Eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkondan attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkondan attı

Zonguldak'ta tartışan eşlerden biri, kavga sonrası kendini balkondan aşağı attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Eşiyle tartışan bir kadın, tartışma sonrası balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan Ceylan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay, saat 18.30 civarında Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Y. eşi C.Y. ile tartıştıktan sonra ikinci kattaki evlerinin balkonundan kendini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan Ceylan Y., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının durumu nun ciddi olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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