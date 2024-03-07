Eski 1 derecede umutlar tükendi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmak için mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ligin son sıralarından kurtulamıyor.

Sarı-siyahlılar, bu sefer kendi evinde ve taraftarı önünde puan bıraktı.

Bayburt Özel İdare Spor ligde 12. sırada bulunan Akhisarspor ile Genç Osman Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı.

Oldukça soğuk bir havada oynanan maçı 4. dakikasında Bayburt Özel İdarespor sağ kanattan gelişen atakta Melih Kılıç'ın güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında misafir takımın gol çabası sonuç verdi ve son dakikalarda oyuna dahil olan Akhisarsporlu Efe Saygılı takımına eşitliği getiren golü attı 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayburt Özel İdare Spor 10 Mart Pazar günü deplasmanda Kütahyaspor ile oynayacak.