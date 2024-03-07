Eski 1 derecede umutlar tükendi

Kaynak: Haber Merkezi
Eski 1 derecede umutlar tükendi
Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor ile berabere kalarak ligde zor duruma düştü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmak için mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ligin son sıralarından kurtulamıyor.

Sarı-siyahlılar, bu sefer kendi evinde ve taraftarı önünde puan bıraktı.

Bayburt Özel İdare Spor ligde 12. sırada bulunan Akhisarspor ile Genç Osman Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı.

Oldukça soğuk bir havada oynanan maçı 4. dakikasında Bayburt Özel İdarespor sağ kanattan gelişen atakta Melih Kılıç'ın güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında misafir takımın gol çabası sonuç verdi ve son dakikalarda oyuna dahil olan Akhisarsporlu Efe Saygılı takımına eşitliği getiren golü attı 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayburt Özel İdare Spor 10 Mart Pazar günü deplasmanda Kütahyaspor ile oynayacak.

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