Eski ABD başkan adayından flaş Gazze açıklaması!

Ralph Nader, ABD’nin önceki başkan adaylarından biri olarak, 7 Ekim’den itibaren İsrail saldırılarının Gazze’de 35 bin kişinin değil, 200 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’deki ölüm sayılarının gerçekte çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Nader, “Ekim ayından beri ölen Filistinli sayısı 35 bin değil, 200 binden fazla.” dedi ve bu sayının, Gazze’ye yönelik yaklaşık 100 bin bomba ve füzenin doğrudan sivil hedeflere atılması sonucu olduğunu, gıda, su, ilaç, elektrik ve sağlık hizmetlerinin eksikliği ile Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine dayandığını ifade etti.

Ayrıca, “Resmi ölüm sayısı olan 35 bin rakamı gerçek dışıdır. 7 Ekim’den bu yana yaşanan katliamlar ve tedavi edilemeyen hastalıklar karşısında hiçbir insan dayanamaz.” şeklinde görüş bildirdi.

Nader, düşük ölüm sayılarının neden bu kadar az gösterildiğini sorgularken, Hamas’ın kendi halkını koruyamama ve barınak sağlayamama suçlamalarından kaçınmak için ölüm sayılarını düşük tuttuğunu öne sürdü.

İsrailli yetkililerin, ABD’li, Batılı ve İsrailli gazetecilerin Gazze’de bağımsız haber yapmalarını ve katliamın gerçek boyutlarını öğrenmelerini engellediğini belirten Nader, “200 binden fazla insan öldü, geriye kalan nüfus hasta, yaralı veya ölüyor.” dedi.

Tüketici hakları savunucusu olarak tanınan 90 yaşındaki Nader, son olarak 2000 yılında Yeşil Parti’den, 2008 yılında ise bağımsız bir aday olarak başkanlık seçimlerine katılmıştı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, 14 bin 944’ü çocuk ve 9 bin 849’u kadın olmak üzere toplamda 35 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 79 bin 61 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapının da büyük zarar gördüğü bildiriliyor.