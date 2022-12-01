Eski Adalet Bakanı 2018'den beri Erdoğan'ın ekonomide kaç kez sabır istediğini paylaştı

2009-2011 ve 2011-2013 yılları arasında AKP'den Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Halihazırda DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı olan Ergin, Erdoğan'ın 2018-2022 yılları arasındaki, ekonomik meselelerde halka verdiği "sabır" mesajlarını eleştirdi.

Ergin paylaşımına, "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." notunu düştü.

ERDOĞAN'IN SABIR MESAJLARI VE DOLAR KURU

26 Ekim 2018'de partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ekonomiye dair "Sanayiciden esnafa, çiftçiden inşaatçıya herkesten sabır bekliyoruz" dediği sıradsa dolar kuru 5,63 liraydı.

Erdoğan, 6 Ekim 2020 tarihinde ekonomik krize karşı sabır mesajını yinelemiş, "Gerçek mümin yoklukta sabredendir" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından 4 gün önce Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın bir günde ortalama 10 milyon harcadığını duyurmuştu. Dolar kuru bu tarihte 7,77 liraydı.

31 Ekim 2020'de AKP'nin Van'da gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir "ekonomik kurtuluş savaşı" verdiklerini söyleyerek, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kadar bu süreci tamamladığımızda diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, metanet, gayret bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Dolar bu tarihte 8,34 liraydı.

8 Aralık 2021'de Kabine Toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimiz sabırlı olsun. Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesinin önü kesilmeyecek. Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme olacak" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan bu açıklamaları yaparken dolar kuru 13,60 liraydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Temmuz 2022'de Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı video mesajında yine 'sabır' istemişti. Vatandaşlar Erdoğan'ın "Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum” açıklamasını dinlerken dolar kuru 17,28 liraydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos 2022'de Kabine Toplantısı sonrası ekonomiyle ilgili açıklamalarında vatandaşlardan sabır ve destek istemişti. Erdoğan, faiz konusunda "Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayı artırmaktır" demişti. Bu sırada dolar 18,11 lira olmuştu.

29 Ağustos 2022'de, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde, "Hükümete geldiğimizde, demokrasisi zayıf, ekonomisi güdük bırakılmış bir Türkiye devraldık" diyen Erdoğan, vatandaşlardan yine sabır istemişti. Erdoğan burada, "Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, işsizlik var. Ne işsizliği ya?" liraydı.

Erdoğan 28 Kasım 2022'de Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Enflasyon düşecek, sabır ve metanet bekliyoruz" diyerek vatandaşlardan sabır isterken dolar kuru 18,63 liraydı.