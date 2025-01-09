Eski AKP'li, Erdoğan'ın gizli ajandasını ifşa etti. Bir dönem en yakın ekibindeydi

AKP eski milletvekili Emin Şirin, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın mevcut Anayasa'daki "Atatürk milliyetçiliği" ve "Türk kavramı"ndan rahatsız olduğunu söyledi.

TELE1'e konuşan Şirin, yeni Anayasa'dan Erdoğan'ın beklentisini ve mevcut anayasadaki rahatsızlıklarını anlattı. Şirin mevcut Anayasa'daki Atatürk milliyetçiliğinin ve Türk kavramlarının 1990lı yıllardan bu yana Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Şirin şunları söyledi:

Bu anayasa teklifi meclise geldiği zaman gelir ise geldiği zaman şeffaflık tabi ki olacak. Gelinen bu noktada eğer terörün bittiğini söyleyecek hale gelirsek o zaman ortaya anayasa gelecek. Bu anayasada da herkesi başlangıç noktasını okumaya davet ediyorum. Burada mesele Erdoğan'ın tekrar seçilip seçilmemesi değil bunu mecliste bitirmek istiyorlar.

Çünkü bir daha meclisteki aritmetik çoğunluğu bir daha yakalayamayacak. Muhtemelen bugünkü Cumhur İttifakı mecliste son olacak. Bugünden sonra mecliste cumhur ittifakı olmayabilir. Bugün 300 küsür milletvekilleri var ve anayasa değişikliğini ve anayasa değişikliğini 360-400 milletvekili ile de temin edebilecek haldeler.

Anayasada da ne aradığını söylemek lazım. Herkes 66 ve 4. maddelerden bahsediyor bakın başlangıç bölümü ası rahatsız ediyor Tayyip Erdoğan'ı. Erdoğan 1990'lardan beri bu anayasanın başlangıç bölümünden rahatsızdır. Niye rahatsız? iki cümlesini okuyayım.

Diyor ki:

Türk vatanı, bir kere Türk vatanı diye başlıyor. Ve milletin ebedi varlığı Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğü Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ölümsüz önder eşsiz kahramanı Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı. Bunlar hep rahatsız ediyor Erdoğan'ı. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne ait olduğu.

Buna da DEM Partisi itiraz ediyor. Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin Türk varlığının devleti ve ülkeyi bölünmezliği esasının Türklüğün manevi değerlerinin diyerek devam ediyor. Bunların çıkartılmasını istiyorlar. Milletin çeşitliliğini korumak istiyorlar.

Anayasası baştan yazarsanız, Laikliği kendi başınıza yeniden tarif ederseniz Buradaki Atatürk milliyetçiliği unsurunu çıkarırsanız çünkü başlangıç bölümü değişebiliyor. Bundan evvel de iki kere değişti. bunu baştan yazarsanız meseleyi kendinize göre halletmiş olursunuz.

Erdoğan'ın meselesi yeni anayasa ile yeniden seçim hakkı kazanmak değil, zaten erken seçim olursa böyle bir hakkı var. Tayyip Erdoğan'ın meselesi 50+1 i alıp alamayacağı meselesi.