Eski AKP’li vekil: Tek adam rejimi bitecek!

Emin Şirin, Kürt meselesinin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. 1999’da Mesut Yılmaz’ın “Avrupa'nın yolu Diyarbakır'dan geçer” sözünü hatırlatarak bugünkü siyasi yaklaşımın Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında şekillendiğini söyledi. Ortadoğu ülkelerinin demokratikleşmeden uzak olduğunu savundu ve Türkiye'nin bu eksende konumlanmasına sert şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Ortadoğu ülkelerinde demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti kavramlarının yer bulmadığını söyleyen Şirin, Türkiye’nin bu eksende konumlandırılmasına sert şekilde karşı çıktı. Avrupa’nın bu değerleri nispeten taşıdığını ifade ederek Türkiye’nin yönünü bu değerlere çevirmesi gerektiğini savundu.

Emin Şirin, “Buna rağmen ümitli olduğum şu, bu tek adam rejimi bitecek” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

Tayyip Erdoğan kendisi hiçbir şekilde bu yetkileri kendisinden sonra kimsenin kullanmasına müsaade etmeyecektir. Kendi o aile fertleri dahil olmak üzere. Yani değişikliği muhtemelen Tayyip Erdoğan talep ederek getirecektir. O çerçevede eğer muhalefet toparlanırsa, muhalefet toparlandıktan sonra iktidar da kendine yeni bir çeki düzen verebilirse ki muhakkak ki bazı değişiklikler olacak. Devlet Bahçeli daha MHP'nin başında kaç sene devam edecek bilmiyoruz. Aynı şekilde ben AKP AK Parti Genel Başkanlığı'nın da Erdoğan'ın çok uzun zaman devam edeceği kanaatinde değilim. Genel başkanlığı bırakacak diye düşünüyorum. Muhalefet de kendine çeki düzen verirse ki şu anda pek veriyor gibi görünmüyor. Onu uzun uzun konuşuruz sonra. Bu çerçevede Türkiye'nin bugünden daha iyi bir yere gelebileceği ümidini taşıyorum.