Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir

Siyaset kulislerinden bomba bir iddia gündeme geldi. TimeTürk yazarı Talat Atilla, eski AKP’li isimlerin yeni bir parti kurmak için harekete geçtiğini yazdı. Partinin başına Abdullah Gül’ün geçebileceği konuşuluyor.

Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir

Genel seçimler sonrası siyaset gündemi CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları ve ekonomideki kötü gidiş üzerine yoğunlaşırken kulislerden çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

TimeTürk yazarı Talat Atilla eski AKP’lilerin yeni parti kurmak için harekete geçtiğini yazdı. Atilla, partinin başına şartlara göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçebileceğini belirtti.

Atilla, yeni oluşumda bulunan isimleri vermezken AKP içinde bir dönem önemli görevler alan isimler olduğunu vurguladı.

Talat Atilla’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ağırlıklı olarak eski Ak Partililerden oluşan yeni bir merkez parti kuruluyor ve şartlara göre partinin başına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçebilir.

Belki diyeceksiniz "İyi de Coca Cola sırrı gibi saklanan bilgiyi nasıl, nereden aldın?"

Çok kısa anlatayım.

Kemal Albayrak beyi tanımam.

Hatta hiç konuşmadım.

AK PARTİ'nin kurucularından ve Milletvekillerinden Kemal Albayrak, bu gelişmeyi yakın bir dostuna anlatınca haberdar oldum!

Ak Parti kurucusu ve partinin eski milletvekili Kemal Albayrak'tan öğreniyoruz ki yeni parti kurucularından birisi kendisi, diğerleri de partide çok önemli görevler yapmış eski Ak Parti büyükleri!

Hedefleri yerel seçimlerden önce partiyi kurmak.

Hem spekülasyon olmasın, hem de haber kaynağıma söz verdiğim için isimlere girmeyeceğim ama ismi geçenler iktidar partisinde neredeyse her düzeyde görev yapanlardan oluşuyor.

Hatta "Hayır, bu isimler olamaz!" denilecek düzeyde 2 isim gözüme çarptı!

Abdullah Gül ismi olası partinin merkezinde görünüyor ama gelişmelerden mümkün olduğu kadar kendini gizleyeceğini anlayabiliriz.

Gül'ün kritik bir Ak Partilinin partinin başına geçme ısrarına, gülerek "Çay bile demlenmeden içilmiyor!" yanıtının ne anlama geldiği açık.

Serde yazarlık olunca bu gelişmeyi yorumsuz bırakmak olmaz.

Elbette yanılma payım var ama olağanüstü durumlar hariç, şu aşamada yeni bir partinin tutacağını öngörmüyorum.”

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