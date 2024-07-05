Eski bakan 1 buçuk milyar araç garantisi verdi aylık 1 milyonu kaptı

CHP’li Deniz Yavuz Yılmaz, Cahit Turhan’ın bakanlık döneminde, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’ne yüksek ve uygulanması zor “ilave araç geçiş garantileri” verdiği belgeleri paylaştı.

İşletmeyi oluşturan şirketler arasında KOLİN, LİMAK, CENGİZ ve KALYON bulunuyor.

Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen “ilave araç geçiş garanti sayısı” tam 1 milyar 338 milyon adet araç.

Ancak Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 87 kez geçse bile bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısını tutturmak mümkün değil.

1 MİLYON LİRA MAAŞ İDDİASI

Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO’luğuna getirildiğini ileri sürülen Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın aylık 1 milyon lira maaş alacağı konuşuluyor.

CHP’li Yavuzyılmaz’ın gündeme getirdiği konuyla ilgili eski bakandan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgeler: