Eski bakan açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdi

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Polonya eski İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasını çekmek için hapse giren eski Bakan, kendisini siyasi mahkum olarak görürken, verilen cezayı protesto amaçlı açlık grevine başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Çarşamba günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada , mahkemenin tutuklu siyasetçinin zorla beslenmesine karar verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olarak görev yapan Kaminski hakkında siyasi amaçlarla 'görevi kötüye kullanma' ve 'yolsuzluğa azmettirme' suçlamasıyla dava açılmıştı.

2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski’yi suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.