Eski bakan açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Eski bakan açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdi
Görevi kötüye kullanmaktan dolayı tutuklu bulunan Polonya'nın eski İçişleri Bakanı açlık grevine başladı. Mahkeme ise hakkında zorla besleme kararı verdi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Polonya eski İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasını çekmek için hapse giren eski Bakan, kendisini siyasi mahkum olarak görürken, verilen cezayı protesto amaçlı açlık grevine başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Çarşamba günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, mahkemenin tutuklu siyasetçinin zorla beslenmesine karar verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olarak görev yapan Kaminski hakkında siyasi amaçlarla 'görevi kötüye kullanma' ve 'yolsuzluğa azmettirme' suçlamasıyla dava açılmıştı.

2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski’yi suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Eski Bakan, ekim ayında iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) milletvekili seçilmiş, Duda'nın 2016 yılında kendilerini affetmesi nedeniyle haklarında hapis cezası veren mahkemeyi tanımadıklarını ilan etmişti.

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