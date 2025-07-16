Eski bakan iktidara ‘bunu yapmayın’ diyerek yalvardı!

ATA Parti Genel Başkanı ve eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılım tiyatrosunun son perdesindeki silahları yakılmasının ardından “Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, düne göre çok daha güvendedir. Türkler, Kürtler, Araplar, ittifak yaptığında Çin Denizi'nden Adriyatik'e atlarımız serin esintiler yaydı” şeklindeki sözleri gündem olmuştu. Zeybekçi, Arap ifadesine ‘bunu yapmayın’ diyerek iktidara yalvardı. Zeybekçi, “Türk’ü düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Bu işten vazgeçin. Bu size iyilik getirmez, ülkeyi böler” dedi.

BAHÇELİ İLE AÇILIM TİYATROSU SAHNELENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesi ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, ikinci perdesi terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perdesi teröristlerin silahları kazanlardan yakması ile devam etti.

ERDOĞAN’DAN TİYATROYA ARAP VURGUSU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sürece dair Kızılcahamam Kampı’nda “Türk, Kürt, Arap, düne göre çok daha güvendedir. Biz yani Türkler, Kürtler, Araplar, ittifak yaptığında Çin Denizi'nden Adriyatik'e atlarımız serin esintiler yaydı. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır” sözleri dikkat çekmişti.

ZEYBEK: BU İŞTEN VAZGEÇİN

Erdoğan’ın konuşmasını yazanlara sitemde bulunan ATA Parti Genel Başkanı ve eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iktidara ‘bunu yapmayın’ diyerek yalvardı. Zeybek, şunları dile getirdi:

“Erdoğan’ın konuşmasını yapanlar, Arap’a bulaşmak bizi yükseltmedi, çökertti. Çünkü Arap’ın dinine bulaştığımız için çöktük. Ondan önce Türk anlayışı vardı. Nereden çıktı bu Arap? Trajik komik bir gösteriyle 30’a yakın terörist mağaralar önünde çıkarak silahları yakıyorlar. Bunlar diyelim Kürt, neden şimdi Arap’ı soktun. Türk’ü düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Bu işten vazgeçin. Bu size iyilik getirmez, ülkeyi böler. Birileri zorluyorsa söyleyin bilelim. Sizinle birlikte savaşalım.”