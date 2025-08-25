Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti! Parti içinde büyük kaos

Habeck, kararını “ Bundestag (federal meclis) Başkanlığı’na, 1 Eylül itibarıyla milletvekilliğinden ayrılacağımı bildirdim” diyerek açıkladı.

Robert Habeck



Yeşiller’in 2025 genel seçimlerinde aldığı düşük oy oranı Habeck’in siyasi geleceği açısından belirleyici olmuştu. Parti, yüzde 11,6 oy alarak bir önceki seçime kıyasla 3,1 puan kayıp yaşadı.

Seçim kampanyasında Yeşiller’in başbakan adayı olan Habeck, Schleswig-Holstein eyaletinden liste üzerinden parlamentoya girmişti. Ancak parti içinde birçok isim, seçim yenilgisinden Habeck’i sorumlu tutmuştu.



Uzun süredir kulislerde Habeck’in aktif siyaseti bırakacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. 55 yaşındaki siyasetçi, böylece beklenen adımı atarak Bundestag’daki (federal meclisteki) görevini resmen sonlandırmış oldu.