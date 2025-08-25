Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti! Parti içinde büyük kaos

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti! Parti içinde büyük kaos

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin eski Eş Başkanı ve bir önceki hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Robert Habeck, milletvekilliğinden istifa ettiğini ve federal parlamentodan çekileceğini açıkladı.

Habeck, kararını “ Bundestag (federal meclis) Başkanlığı’na, 1 Eylül itibarıyla milletvekilliğinden ayrılacağımı bildirdim” diyerek açıkladı.

bf99fc86-f810-4f72-bd5d-b09e65b708ff-w.jpg
Robert Habeck


Yeşiller’in 2025 genel seçimlerinde aldığı düşük oy oranı Habeck’in siyasi geleceği açısından belirleyici olmuştu. Parti, yüzde 11,6 oy alarak bir önceki seçime kıyasla 3,1 puan kayıp yaşadı.

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa ettiCHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti

Seçim kampanyasında Yeşiller’in başbakan adayı olan Habeck, Schleswig-Holstein eyaletinden liste üzerinden parlamentoya girmişti. Ancak parti içinde birçok isim, seçim yenilgisinden Habeck’i sorumlu tutmuştu.

Uzun süredir kulislerde Habeck’in aktif siyaseti bırakacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. 55 yaşındaki siyasetçi, böylece beklenen adımı atarak Bundestag’daki (federal meclisteki) görevini resmen sonlandırmış oldu.

Son Haberler
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı