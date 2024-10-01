Eski bakanın köpekbalığı ile macerası. Rize'de oltalarına takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski bakanın köpekbalığı ile macerası. Rize'de oltalarına takıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez, Rize’de kayıkla denize açıldı. Balık tutmaya başlayan Dönmez'in yayındaki arkadaşının oltasına yavru köpek balığı katıldı. O anları Dönmez cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez, Rize’de gerçekleştirilen Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katıldıktan sonra kayıkla denize açıldı. Dönmez, Çayeli açıklarında balık tutmak üzere oltasını suya bıraktı.

Kayıkta Dönmez’in yanında bulunan bir kişinin oltasına balık vurmasıyla birlikte, heyecan dolu anlar yaşandı. Dönmez o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, yanındaki kişi de balığı tekne almak için çekmeye başladı.

aw298711-03.jpg

Yakalanan balığın yavru bi köpek balığı olduğu anlaşılınca kısa süreli panik yaşandı. Kayıkta bulunan vatandaş, köpek balığını kayıktan dışarı atmaya çalışırken oldukça fazla efor harcadı.

Kısa süre içinde sakinleşen köpek balığı, kuyruğundan tutulup yeniden denize bırakıldı. O anlar, Eski Bakan Dönmez tarafından cep telefonuyla kaydedilerek, “Çayeli açıklarında” notuyla sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Dönmez, bu etkinlikte hem balık tutmanın keyfini çıkardı hem de doğal yaşamın bir parçası olan köpek balığı ile karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

aw298711-05.jpg

Dönmez’in sosyal medya paylaşımları, hem balık tutmanın eğlencesini hem de doğal yaşamı ön plana çıkarırken, izleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Bu tür organizasyonlar, katılımcılara hem eğlenceli anlar sunarken hem de çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. Rize’nin doğal güzellikleri, bölgeye gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son Haberler
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi