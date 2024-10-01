Eski bakanın köpekbalığı ile macerası. Rize'de oltalarına takıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez, Rize’de gerçekleştirilen Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katıldıktan sonra kayıkla denize açıldı. Dönmez, Çayeli açıklarında balık tutmak üzere oltasını suya bıraktı.

Kayıkta Dönmez’in yanında bulunan bir kişinin oltasına balık vurmasıyla birlikte, heyecan dolu anlar yaşandı. Dönmez o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, yanındaki kişi de balığı tekne almak için çekmeye başladı.

Yakalanan balığın yavru bi köpek balığı olduğu anlaşılınca kısa süreli panik yaşandı. Kayıkta bulunan vatandaş, köpek balığını kayıktan dışarı atmaya çalışırken oldukça fazla efor harcadı.

Kısa süre içinde sakinleşen köpek balığı, kuyruğundan tutulup yeniden denize bırakıldı. O anlar, Eski Bakan Dönmez tarafından cep telefonuyla kaydedilerek, “Çayeli açıklarında” notuyla sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Dönmez, bu etkinlikte hem balık tutmanın keyfini çıkardı hem de doğal yaşamın bir parçası olan köpek balığı ile karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Dönmez’in sosyal medya paylaşımları, hem balık tutmanın eğlencesini hem de doğal yaşamı ön plana çıkarırken, izleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Bu tür organizasyonlar, katılımcılara hem eğlenceli anlar sunarken hem de çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. Rize’nin doğal güzellikleri, bölgeye gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.