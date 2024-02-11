Eski başbakan eşiyle el ele ölüme gitti. Beyin kanaması geçirmişti

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Eski başbakan eşiyle el ele ölüme gitti. Beyin kanaması geçirmişti
Hollanda’nın 93 yaşındaki eski başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie ile birlikte ötanazi yoluyla yaşamına son verdi.

Hollanda’nın eski başbakanı Dries van Agt ve eşi Eugenie ötanazi yoluyla yaşamına son verdi. Çift 93 yaşındaydı.

Çiftin gerçekleştirilen ölümünün, Hollanda'da giderek artan "ikili ötanazi" eğiliminin bir parçası olarak görüldüğü ifade edildi.

'EL ELE' ÖLÜME GİTTİLER

İlk kez 2020 yılında görülen ikili ötenazi isteği, hâlâ nadir görülmekle birlikte, toplamda 26 kişiye partnerleriyle birlikte aynı anda uygulandığı belirtildi. İkili ötenazi isteğinin 2021'de 32, 2022'de ise 58'ye yükseldiği açıklandı.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre, Katolik olan Başbakan Van Agt, dini inancına rağmen 70 yıllık eşiyle bu yolu kendi istekleriyle seçtiler.

Eski başbakan’ın kurucusu olduğu Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini "birlikte ve el ele" duyurdu.

Direktör Gerard Jonkman yayıncı NOS'a yaptığı açıklamada her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak "birbirleri olmadan yapamayacaklarını" söyledi.

Van Agt 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha tam olarak iyileşememişti.

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