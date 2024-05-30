Eski Başbakan İmran Han hakkında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: AA
Eski Başbakan İmran Han hakkında flaş karar

Pakistan'da mahkeme, 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasından sonra meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili 2 davada eski Başbakan İmran Han'ı akladı.

Geo News televizyonundaki habere göre mahkeme, 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasından sonra meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili Han'a karşı açılan 2 davaya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) kurucusu Han'a karşı açılan bu davalarda "yeterli delil bulunmaması" nedeniyle beraat talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Ravalpindi şehrindeki Adiala Cezaevi'nde tutuklu olan Han ve aralarında PTI liderlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, Mayıs 2023'teki şiddet olaylarıyla ilgili davalarda çeşitli suçlamalarla yüzleşiyor.

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