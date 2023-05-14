Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Sarıyer'deki bir okula gelerek oyunu kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi.

Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi. 2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çiller, ‘’Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için’’ dedi.

(İHA)

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