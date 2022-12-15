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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 08:25
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

İHA’nın haberine göre, Düzenlenen operasyon kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Hazinedar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hazinedar ve diğer şüpheliler sabah saatlerinde getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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