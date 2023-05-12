Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi

BEŞİKTAŞ Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 diğer sanığın tahliyesine karar verildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi

Davada yargılanan diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Hazinedar ve diğer sanıklar hakkında yargılamanın devam edeceği belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 17 sanık hakkındaki dava İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklardan Hazinedar duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Hazinedar, davanın siyasi bir kumpas olduğunu savundu. Tutuklu sanıklardan Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaptılar.

İddianamede belediyede "imar konularındaki kilit isim" olduğu ileri sürülen Hüseyin Avni Sipahi, rüşvet iddialarını reddetti ve beraatını talep etti. Sipahi ayrıca, belediyede bağımsız meclis üyesi olduğunu ve o dönem başkanın danışmanlığını yaptığını belirterek, "Kimseyi zorlamadım, yönlendirmedim ve öyle bir sorumluluğum, yetkim, kastım da yoktur" dedi ve tahliye talebinde bulundu.

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