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Eski Facebook çalışanından şok iddia: Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor

Facebook, akıllı telefonlar üzerinden yeni bir konuyla gündeme geldi. Uygulamanın akıllı telefonlarının bataryalarını öldürdüğü iddia edildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:07
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Eski çalışandan çok iddia: Facebook akıllı telefon bataryalarını tüketiyor

Eski Facebook çalışanından şok iddia: Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor
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Eski bir Meta (Facebook) çalışanı olan George Hayward, negatif testlere katılmayı “insanlara zarar verebilir” gerekçesiyle reddettiği için kovulmuştu. Hayward, Şirket hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Hayward’a göre Facebook, akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor. Meta’nın bunu yapma nedeninin verileri daha iyi takip etmek olabileceği belirtiliyor. Şu anda Meta ve Hayward davalık durumda. Konuya ilişkin konuşan eski çalışan şu ifadelere yer verdi.

Yöneticiye “Bu birine zarar verebilir” dedim ve o da birkaç kişiye zarar vererek daha büyük kitlelere yardımcı olabileceğimizi söyledi. İşine yarayan herhangi bir veri bilimcisi, “İnsanları incitmeyi bilecektir” dedi. Bu açıkça yasa dışı. Telefonumun pilinin herhangi biri tarafından manipüle edilebilmesi çileden çıkarıyor. Bu testi yapmayı reddettim. Patronunuza “Hayır, bu yasa dışı” dersen, işler pek iyi gitmiyor.

 

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