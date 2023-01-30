Eski Facebook çalışanından şok iddia: Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor

Eski bir Meta (Facebook) çalışanı olan George Hayward, negatif testlere katılmayı “insanlara zarar verebilir” gerekçesiyle reddettiği için kovulmuştu. Hayward, Şirket hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Hayward’a göre Facebook, akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor. Meta’nın bunu yapma nedeninin verileri daha iyi takip etmek olabileceği belirtiliyor. Şu anda Meta ve Hayward davalık durumda. Konuya ilişkin konuşan eski çalışan şu ifadelere yer verdi.

Yöneticiye “Bu birine zarar verebilir” dedim ve o da birkaç kişiye zarar vererek daha büyük kitlelere yardımcı olabileceğimizi söyledi. İşine yarayan herhangi bir veri bilimcisi, “İnsanları incitmeyi bilecektir” dedi. Bu açıkça yasa dışı. Telefonumun pilinin herhangi biri tarafından manipüle edilebilmesi çileden çıkarıyor. Bu testi yapmayı reddettim. Patronunuza “Hayır, bu yasa dışı” dersen, işler pek iyi gitmiyor.