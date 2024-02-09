Eski devlet başkanının ekibine dev operasyon. Darbe ile suçlanıyorlar

Brezilya’da Yüksek Mahkemesi kararıyla operasyon yapan polis ekipleri, eski bakan ve üst düzey askerlerin de aralarında olduğu Bolsonaro’ya yakın isimleri gözaltına aldıklarını açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ İLE SUÇLANIYORLAR

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022’deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine ‘darbe girişiminde’ bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Yüksek Mahkeme eski başkan Bolsonaro’dan pasaportunu 24 saat içinde polise teslim etmesini istedi.

Gözaltına alınanlar içinde Bolsonaro’nun 2019-2022 kabinesinde görev yapan eski adalet bakanı Anderson Torres ve generallerin de bulunduğu bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula’nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak’ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp ulusal kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan’da polise verdiği ifadede 8 Ocak’taki kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasını kabul etmemişti.