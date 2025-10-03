Eski dostların kapışmasında kaybeden Fenerbahçe! Baldwin'e yazık oldu

Fenerbahçe'nin geçen sezon EuroLeague, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu ulaşan koçu Saras Jasikevicius'un yardımcılığını Tomas Masiulis yapıyordu. Sezon başında Masiulis, Fenerbahçe'den ayrılarak Zalgiris'in başına geçti. Litvanya takımı sezonun açılış maçında EuroLeague finalisti Monaco'yu deplasmanda yenerek harika bir başlangıç yaptı. Zalgiris'in ikinci haftadaki rakibi son şampiyon Fenerbahçe'ydi. Yani iki eksi dost usta Saras Jasikevicius ve yardımcısı Tomas Masiulis EuroLeague'de ilk kez karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ev sahibi oldu. Zalgiris 9-2 öne geçerken sarı lacivertlerden Talen-Horton Tucker 2 dakika 20 saniyede iki faul aldı. Sarı lacivertlerde bir şanssızlık daha yaşandı Baldwin’in ayağına basan Brandon Boston sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nigel-Williams Goss'un etkili oyunuyla Zalgiris ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. Zalgiris ikinci 10 dakikada da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrek Fenerbahçe için kabus gibi geçti. Ev sahibi farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Son periyoda 65-53'lik skorla girildi.

Son 10 dakikada Baldwin'in harika oyunu vardı. Arka arkaya sayılar bulan ABD'li oyuncunun gayretiyle maçın bitimine 5 dakika kala karşılamaya 72-72 ile denge geldi. Bitime 44 saniye kala Arnas Butkevicius üçlükle Zalgiris’i 82-79 öne geçirdi, 19 saniye kala Fenerbahçe farkı bire düşürdü. farkı 1 sayıya (82-81) düşürdü. 12 saniye kala Goss serbest atışlarda hata yapmadı. Fenerbahçe son hücumunda Melli üçlük atışında başarılı olamayınca karşılaşma 84-81 Zelgiris'in üstünlüğüyle bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe EuroLeague'de ilk yenilgisini alırken ikide iki yaptı.

BALDWİN'İN 36 SAYISINA YAZIK OLDU

Sarı lacivertli Wade Baldwin’in tek kişilik direnci yeterli olmadı. Euroleague rekoru 38 sayı olan Baldwin sekizde beş üçlükle 36 sayıya ulaştı. Devon Hall’dan da 12 sayı geldi.

