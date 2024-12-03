Eski dünya şampiyonu İsrail Vazquez hayata veda etti

Eski dünya şampiyonu İsrail Vazquez, 46 yaşında hayatını kaybetti. Meksikalı boksör, 'Magnifico' lakabıyla tanınmış ve süper bantan ağırsiklet kategorisinde IBF, WBC ve The Ring şampiyonlukları kazanmıştı. 49 maçta 44 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden Vazquez, kariyerinde büyük bir iz bırakmıştı.

Vazquez'in en büyük rakiplerinden biri, yine Meksikalı boksör Rafael Marquez idi. İki boksör, 2007 ile 2010 yılları arasında dört kez karşı karşıya geldi ve her biri iki galibiyet aldı. Vazquez, son maçında Marquez'e yenildikten sonra emekli olma kararı almıştı.

2019 yılında kanser teşhisi konan Vazquez, uzun süre tedavi görmüş ancak hastalığına yenik düşmüştür. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, sosyal medyada, "İsrail'e, ringdeki ve dışındaki eylemleriyle bize verdiği birçok harika anı için teşekkür ediyoruz. Şimdi sonsuzsun, huzur içinde uyu, her şey yolunda olacak" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Vazquez, sadece boks dünyasında değil, aynı zamanda mücadeleci ruhuyla da hatırlanacak. Onun vefatı, spor dünyasında büyük bir kayıp olarak kaydedildi.