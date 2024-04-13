Eski erkekten kadınlara zengin erkek tavlama dersi. İçerden bilgi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Eski erkekten kadınlara zengin erkek tavlama dersi. İçerden bilgi verdi
Bir süre önce cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun zengin erkek tavlama dersi verdi. Sosyal medyada gündem olan videoya “İçerden bilgi verdi” yorumu yapıldı.

‘Mika Raun’ olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni zengin koca bulma dersi verdi. Bir süre önce cinsiyet değiştirerek kadın olan fenomenin paylaştığı video “İçerden bilgi verdi” yorumuna neden oldu.

Ünlü fenomen, zengin koca bulmak için en eski yöntemlerin ‘sabun büyüsü’ ve tükürük büyüsü’ olduğunu söyledi.

Mika Raun’un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada'da dünyaya gelen Maki Raun'un annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllıdır. 3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümünde eğitim görüyor. 23 yaşında olan Mika Raun'un gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır. Ünlü fenomen bir süre önce cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu.

Son Haberler
Katil kardeşler yakalandı Gündem
Katil kardeşler yakalandı
Balıkçılar şimdi de çaçaya hazırlanıyor Yerel Haberler
Balıkçılar şimdi de çaçaya hazırlanıyor
Avcılar'da 6 Filistinli evine girdikleri Iraklı'nın ellerini ve ayaklarını bağlayıp parasını ve köpeğini çaldı Gündem
Avcılar'da 6 Filistinli evine girdikleri Iraklı'nın ellerini ve ayaklarını bağlayıp parasını ve köpeğini çaldı
Drift yapan sürücüye ceza Yaşam
Drift yapan sürücüye ceza
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Semt pazarı boş mallar tezgahta kaldı Yerel Haberler
Semt pazarı boş mallar tezgahta kaldı
Oosterwolde ameliyat edildi. Sezonu kapatmıştı Spor
Oosterwolde ameliyat edildi. Sezonu kapatmıştı