Eski erkekten kadınlara zengin erkek tavlama dersi. İçerden bilgi verdi

‘Mika Raun’ olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni zengin koca bulma dersi verdi. Bir süre önce cinsiyet değiştirerek kadın olan fenomenin paylaştığı video “İçerden bilgi verdi” yorumuna neden oldu.

Ünlü fenomen, zengin koca bulmak için en eski yöntemlerin ‘sabun büyüsü’ ve tükürük büyüsü’ olduğunu söyledi.

Mika Raun’un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada'da dünyaya gelen Maki Raun'un annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllıdır. 3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümünde eğitim görüyor. 23 yaşında olan Mika Raun'un gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır. Ünlü fenomen bir süre önce cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu.