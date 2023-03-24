24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu. Özcan Deniz’e tokat atmıştı

Eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu. Özcan Deniz’e tokat atmıştı

Şarkıcı Özcan Deniz'i çocuğunu almaya gittiği sırada tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Feyza Aktan, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:20
Takip Et

Eski eşi Özcan Deniz'e tokat atan Feyza Aktan'ın cezası belli oldu

Eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu. Özcan Deniz’e tokat atmıştı
+
Aa
-

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan katılmadılar.

 

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde Özcan Deniz'in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Mütalaada, diğer sanık Eda Aktan'ın ise Özcan Deniz'e hitaben "Yazıklar olsun hayvan herif" şeklinde sözler söylediği belirtildi. Sanık avukatı mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarını talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı "Basit yaralama" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Feyza Aktan'ı "Mala zarar verme" suçundan 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ı ise "Hakaret" suçundan 2 bin 610 lira adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.