Eski eşinden kaçtı ama ölümden kurtulamadı! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak’ta Evin Demirtaş, eski eşi A.Ş. tarafından takip edildiği fark ederek kaçmaya çalıştı. Ancak bir binanın girişinde silahın hedefi olmaktan kurtulamadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Evin Demirtaş'ın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Evin Demirtaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Diğer yandan Evin Demirtaş’ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.