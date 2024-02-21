Eski eşine ve polise bıçaklı saldırdı; yakalanma anı kamerada

Kaynak: DHA
Eski eşine ve polise bıçaklı saldırdı; yakalanma anı kamerada
İzmir’in Bayraklı ilçesinde eski eşi N.Y.'yi takip eden C.B., polis ekiplerine ve N.Y.'ye bıçakla saldırdı.

C.B., aracıyla kaçarken polis tarafından yakalandı. C.B.'nin bıçaklı saldırısı MOBESE kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. C.B., bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.Y.'yi yolda yürürken gördü. C.B., N.Y.'ye konuşmak istediğini söyledi ancak N.Y. reddetti. N.Y., 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.Y.'yi evine götürdü. C.B. ise polis aracını takip etti. Evin yakınında park ettiği aracından bıçak alarak polis ve N.Y.'ye saldırdı. Kimse yaralanmadan C.B., aracına binerek kaçtı. Polis ekipleri, C.B.'yi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde durdurdu. C.B., araçtan inerek yaya kaçmaya çalıştı. Sonra geri dönüp polise bıçakla saldırdı. Polis ekipleri, C.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. C.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

C.B.'nin bıçaklı saldırısı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.B.'nin koşarak kaçtığı, sonra geri dönüp polise saldırdığı ve polis ekiplerinin C.B.'yi yakaladığı görülüyor.

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