Eski eşini bıçakladı, erkek arkadaşını öldürdü. Daha önce uzaklaştırma kararı almış

Ankara'da bir erkek tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı, eski eşinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Eski eşini bıçakladı, erkek arkadaşını öldürdü. Daha önce uzaklaştırma kararı almış

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi eski eşini bıçakla yaraladı yanındaki erkek arkadaşını ise tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 21:30 sıralarında Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi.

Eski eşi Banu Satılmış’ın (30) evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı. Satılmış’ın yanında bulunan erkek arkadaşı Emre Helvacıyı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü.

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Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Özbaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Özbaş hakkında Mayıs tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuz’da sonra erdiği öğrenildi.

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