ABD’nin Nevada eyaletinde, eski yetişkin film yıldızı Devyn Michaels, eski eşi Johnathan Willette'ı bıçaklayarak öldürdü. Michaels'ın olayı Willette'ın oğlu ile evlendiği ortaya çıktı. 46 yaşındaki Willette’ın bedeni, Henderson’daki evinde battaniyelere sarılmış şekilde annesi tarafından bulunurken, kafatasının henüz bulunamadığı belirtildi.

BABASININ ÖLÜMÜNDE ROLÜ YOK İDDİASI

Johnathan Willette'ın Michaels ile evli olan 29 yaşındaki oğlu Deviere Willette, mahkemede babasının ölümünde herhangi bir rolü olmadığını ifade etti.

Mahkeme sırasında Michaels, “Şu anda ailemde kimse benim masum olduğuma inanmıyor ama masumum” diye konuştu.

Soruşturma devam ederken, Michaels’ın cezasının 8 Ocak’ta açıklanacağı belirtilirken, ömür boyu hapis cezası alma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi. Öte yandan savcılar idam cezası talep etmeyeceklerini ifade etti.