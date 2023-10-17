Eski eşini defalarca bıçakladı, vatandaştan meydan dayağı yedi

Denizli'de bir şahıs, sokak ortasında eski eşini birçok yerinden bıçakladı. Etrafına toplanan vatandaşlar tarafından dikkati dağıtıldı. Etraftakilerin aynı anda hareket ederek üzerine atladığı eli bıçaklı saldırgan, vatandaşlar tarafından linç edildi

Eski eşini defalarca bıçakladı, vatandaştan meydan dayağı yedi

Denizli'de bir şahıs, sokak ortasında eski eşini birçok yerinden bıçakladı. Etrafına toplanan vatandaşlar tarafından dikkati dağıtıldı. Etraftakilerin aynı anda hareket ederek üzerine atladığı eli bıçaklı saldırgan, vatandaşlar tarafından linç edildi

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