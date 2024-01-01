Eski eşini ve engel olmaya çalışan arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: DHA
Eski eşini ve engel olmaya çalışan arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Yasin D., otomobille giderken cadde üzerinde gördüğü eski eşi Arzu Ç. ile kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Yasin D.'yi pompalı tüfekle vurdu.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin D. yanında arkadaşı Kadir U. ile birlikte cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Ç.’yi gördü.

Yasin D. yanına gittiği eski eşi ile caddede tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Yasin D. aracına geri dönüp pompalı tüfeğini alarak Arzu Ç.’ye ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Yasin D., kendisini engellemeye çalışan arkadaşı Kadir U.’yu da bacağından vurdu.

Olaya şehit olanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Arzu Ç. ile Kadir U., hastaneye kaldırdı.

Bacağından vurulan Kadir U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak Arzu Ç.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Gerçekleştirilen saldırının ardından Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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