Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Elif Gedik (34) eski kocası H. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından 2 bıçak darbesiyle yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi H.K’den boşandı. H.K’nin eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü. Dün feribot ile adaya gelen H.K., eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’nde tedavi altına alındı. Ardından Çanakkale’ye sevk edildi. Yaralı Elif Gedik’in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık raporu için Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülen zanlı H.K. emniyet çıkışında basın mensubunun "Pişman mısınız?" sorusuna, "Çekmesin" diyerek karşılık verdi. H.K. Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edilecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

aw021825-01.jpg

aw021825-02.jpg

aw021825-06.jpgaw021825-03.jpg

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Orman köylülerine ‘felaketzede’ düzenlemesi: Muhtaçlık şartı aranmayacak Güncel
Orman köylülerine ‘felaketzede’ düzenlemesi: Muhtaçlık şartı aranmayacak
18 yaşındaki Evan Fergusen Newcastle'ı yerle bir etti Spor
18 yaşındaki Evan Fergusen Newcastle'ı yerle bir etti
Filenin Sultanları'nın altın günü. Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor
Filenin Sultanları'nın altın günü. Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fransa Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı Dünya
Fransa Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı
Sınırda korkutan yangın: Alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Sınırda korkutan yangın: Alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı Güncel
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı