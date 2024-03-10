Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün annesi kızının gelinliğini yakarak ağıtlar söyledi

Kaynak: DHA
Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün annesi kızının gelinliğini yakarak ağıtlar söyledi
Eski eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Mervegül Bayer'in cenaze töreninin ardından acılı anne kızının gelinliğini ateşe vererek ağıtlar yaktı.

Mersin'de 1 sene önce boşandığı 41 yaşındaki polis memuru Mustafa Yıldır tarafından 6 Mart'ta başından vurularak öldürülen 31 yaşındaki Mervegül Bayer'in annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini ateşe vererek ağıt yaktı. Acılı anne "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diye ağladı.

Olay, 6 Mart Perşembe günü sabahın erken saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında gerçekleşti. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, geçen yıl boşandığı ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da bir kurşun sıktı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mustafa Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

MERVEGÜL'ÜN CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Mervegül Bayer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Mervegül Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı.

ANNE, KIZININ GELİNLİĞİNİ YAKARAK AĞITLAR SÖYLEDİ

Kızı cinayete kurban giden acılı anne Hatice Kurt, akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek yaktı. Ağıtlar yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu hepinize ders olsun diye yapıyorum." dedi

Açılı kadın genç kızlara evlenirken 20 kere 30 kere düşünmelerini söyledi.

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