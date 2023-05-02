Eski eşinin yeni kocasını kurşun yağmuruna tuttu

Edirne’de bir kişi, eski eşinin yeni kocasını çalıştığı işyerinin önünde sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Eski eşinin yeni kocasını kurşun yağmuruna tuttu

Edirne’de bir kişi, eski eşinin yeni kocasını çalıştığı işyerinin önünde sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Eşinden boşanmış olan şüpheli şahıs S.C. E. eşinin yeni kocası Ö.E’nin sanayi sitesindeki çalıştığı işyerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eski koca S.C.E. yanında bulunan silahla yeni koca Ö.E’yi kurşun yağmuruna tutup ardından olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralandığı öğrenilen Ö.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli eski kocayı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S. C. E. silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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