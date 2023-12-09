Eski eşler Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol bir araya geldi

2017 yılında nikah masasına oturan Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol, beş evliliklerini 2022 yılında sonlandırmıştı. Ali adından bir oğulları olan eski eşler, çocuklarının doğum gününde bir araya geldi.

"İYİ Kİ VARSIN OĞLUM"

Dört yaşına basan Ali için düzenlenen doğum günü partisinden kareleri Mihre Mutlu, takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında eski eşi İbrahim Çelikkol ile karelerine yer veren Mutlu, "Seninle geçen dolu dolu 4 sene... Çok iyiydi, hep iyiydi. İyi ki varsın dostum, ortağım, oğlum, güzelim ve iyi ki doğdun. Şanslı dört" ifadelerini kullandı.

