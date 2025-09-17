Eski Fenerbahçeli yöneticinin başkanı olduğu kulüp satılıyor

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin başkanlığını yaptığı Belçika Challenger Pro Lig (ikinci lig) ekibi Beerchot, Japon yatırım grubu United World'e satışı için yapılan müzakerelerde sona gelindi.

Belçika'da mücadele eden ve Prens Abdullah bin Musad El Suud'un sahip olduğu Beerschot kulübü, Japon yatırım grubu tarafından resmi olarak devir alınma sürecinde ilerleme kaydedildi. United World grubunun, yetkililerle anlaşma sağladığı ve devrin hafta sonu itibariyle resmiyete dönüşmesi bekleniyor.

Selahattin Baki, 2018-2024 arasında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Yetkililerin Belçika ve Anvers’e yaptıkları kapsamlı ziyaretten sonra Japon yatırım grubunun temsilcileri önümüzdeki günlerde Koekenstad’a gidecek.

Beerschot Başkanı Selahattin Baki’nin de United World adına nihai devri yönetmek için Belçika’ya gideceği öğrenildi. Yapılan anlaşma sonrası imzaların atılmasıyla kulübün devri resmiyete kavuşacak.

Beerchot'un 20 Eylül Cumartesi akşamı Francs Borains’e karşı oynayacağı lig maçının, taraflar için 'devir maçı' olması bekleniyor.